اليوم السابع
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الأربعاء، 27 يوليه 2022 12:55 ص
أكرم القصاص
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رئيس بلدية الخليل يطلع وفدا أمريكيا على مُعاناة أهل المدينة مع الاحتلال

الأربعاء، 27 يوليه 2022 12:00 ص
رئيس بلدية الخليل يطلع وفدا أمريكيا على مُعاناة أهل المدينة مع الاحتلال جنود الاحتلال - أرشيفية
أ ش أ

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أطلع رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، الثلاثاء، وفدًا طلابيًا أمريكيًا على واقع المدينة ومعاناة أهلها جراء ممارسات الاحتلال والمستوطنين.
 
وقدم أبو سنينة، للوفد القادم من جامعة "فلوريدا"، شرحا مفصلا عن مدينة الخليل التي تعتبر كبرى محافظات الضفة سُكانًا، مستعرضا التحديات والأعباء الإضافية التي ترتبت على كاهل البلدية بسبب إغلاق شارع الشهداء منذ مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف عام 1994، والذي يعتبر شريانا أساسيا في المدينة، إلى جانب إغلاق 500 محل تجاري بقرار عسكري، إضافةً إلى 1500 تم إغلاقها بحجج أمنية وغيرها. 
 
وأوضح أبو سنينة أنّ الاحتلال يتعمد إعاقة طواقم البلدية في تقديم خدماتها في المناطق المُغلقة، والمحاذية للمستوطنات. 
 
وأكد أبو سنينة، أنّ الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش كباقي شعوب العالم وأن يمارس حياته الطبيعية بحرية دون قيود على التنقل، والتعليم، والحركة، وعدم المساس بالمقدسات والإرث التاريخي.
 

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الاحتلال

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اسرائيل

مدينة الخليل



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