اليوم السابع
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"حياة كريمة" بقرى سوهاج.. 1615 شابا وفتاة زاروا مشروعات المبادرة الرئاسية

الأربعاء، 27 يوليه 2022 02:41 م
"حياة كريمة" بقرى سوهاج.. 1615 شابا وفتاة زاروا مشروعات المبادرة الرئاسية مبادرة محافظ سوهاج "من حقك تعرف"
سوهاج محمود مقبول

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أعلنت محافظة سوهاج أن إجمالي عدد الشباب والفتيات الذين زاروا مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بمختلف مراكز المحافظة، وصل حتى الآن 1615 شاب وفتاة، من خلال 45 جولة ميدانية نظمتها المحافظة، ضمن مبادرة " من حقك تعرف" والتي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لتعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، للتعرف على مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " .

 

ونظمت المحافظة أولى جولات المبادرة في 16 أغسطس 2020، ووصل عدد الشباب والفتيات الذين استفادوا من المبادرة حتى الآن 1615 شاب وفتاة من مختلف فئات الشعب السوهاجي " طلاب الجامعة ـ الحركات الشبابيةـ الأحزاب السياسية ـ طلاب المدارس ـ ذو الإعاقة ـ مراكز الشباب والرياضة ـ الطلاب الموهوبين بقصر ثقافة سوهاج " . 

 

يذكر أن مبادرة "من حقك تعرف" تم اطلاقها برعاية محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية بالمحافظة للتعرف على مراحل الإنشاء، وما تم إنجازه والتوقيت الزمني للعمل، ومراحل الانتهاء منها وتسليمها، والهدف من تلك المشروعات، والخدمات التي توفرها للمواطنين، والفوائد العائدة عليهم وعلى الوطن منها، بهدف نقل صورة حقيقية لما يتم إنجازه من مشروعات، وتنمية روح الانتماء لدى الشباب .

 

مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (1)
مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (1)

 

مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (2)
مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (2)

 

مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (3)
مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (3)

 

مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (4)
مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (4)

 

مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (5)
مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (5)

 

مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (6)
مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (6)

 

مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (7)
مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (7)

 

مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (8)
مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (8)

 

مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (9)
مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (9)

 

مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (10)
مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (10)

 

مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (11)
مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (11)

 

مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (12)
مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (12)

 

مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (13)
مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (13)

 

مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (14)
مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (14)

 

مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (15)
مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (15)

 

مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (16)
مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (16)

 

مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (17)
مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (17)

 

مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (18)
مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (18)

 

مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (19)
مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (19)

 

مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (20)
مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (20)

 

مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (21)
مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (21)

 

مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (22)
مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (22)

 

مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (23)
مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (23)

 

مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (24)
مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (24)

 

مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (25)
مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (25)

 

مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (26)
مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (26)

 

مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (27)
مبادرة من حقك تعرف بسوهاج (27)

 


مبادرة محافظ سوهاج من حقك تعرف

محافظة سوهاج

حياة كريمة

محافظ سوهاج

قصر ثقافة سوهاج



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