جنايات دمياط تنظر غدا قضية قاتلة نجلها بمعاونة شقيقه بسبب الميراث

دمياط - فريق المحافظات

تنظر غدا محكمة جنايات دمياط، القضية رقم 4453 لسنة 2021 جنايات الزرقا، والمقيدة برقم 1851 لسنة 2021 كلي دمياط، والمتهم بها "فاطمة.ر.ب" 70 عاما، وذلك لاتهامها بقتل نجلها "أحمد.ا" بمعاونة شقيقه ويدعي "هانى.ا" 46 عاما، وأبنائه "م. ز"، وذلك بسبب وجود خلافات مالية بينهم.

تأتي جلسة الغد استكمالا لمحاكمة الجناة بعد أن تم تأجيلها لاستدعاء أخصائي اجتماعي لبحث الحالة النفسية والسلوكية للجناة وتقديم التقرير اللازم له.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الجناة بالتعدى على المجنى عليه، بواسطة آلة حادة بعد أن نشبت بينهم مشادة كلامية بسبب وجود خلافات مالية بينهم.

وأكد شهود العيان، أن أحد الجناة كان قد توعد قتل أخيه في إحدى الجلسات العرفية بعد رفضه الصلح بسبب خلافات الميراث.

كانت قوات الأمن بمركز شرطة الزرقا التابع لمحافظة دمياط، قد تمكنت من ضبط الجناة عقب قيامهم بارتكاب الواقعة بقرية ميت الخولي التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط نهاية العام الماضي.