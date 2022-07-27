اليوم السابع
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الأربعاء، 27 يوليه 2022 02:56 م
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جمعية المستشفيات الألمانية تطالب بإلغاء التطعيمات الإجبارية

الأربعاء، 27 يوليه 2022 02:19 م
جمعية المستشفيات الألمانية تطالب بإلغاء التطعيمات الإجبارية لقاح كوورنا -أرشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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طالبت جمعية المستشفيات الألمانية بضرورة إنهاء التطعيم الإجبارى ضد كورونا لموظفي التمريض والرعاية الصحية، حيث قالت نائب الرئيس التنفيذي هنرييت نيوميير من شبكة التحرير بألمانيا: وفقًا للمعرفة الحالية ، فإنه ليس من المعقول الاستمرار فيه.
 
ودعت الجمعية إلى إلغاء التطعيم الإجباري المرتبط بالوباء، حيث قالت  نيوميير إنه في موجة كورونا، كان من المفترض أن يكون هناك أيضًا مستوى عالٍ من الحماية للفئات الضعيفة في المستشفى، ومع متحور أوميكرون، أصبح هذا الأمر قديمًا، وبدأ سياسيون من CDU واليسار نقاشًا حول التخلص التدريجي من التطعيم الإجباري في نهاية العام.
 
وكان البوندستاج والبوندسرات، قررا التطعيم الإجبارى المتعلق بالوباء في ديسمبر من العام الماضي، وكان على الموظفين في المرافق التي بها أشخاص ضعفاء مثل دور رعاية المسنين والعيادات أن يثبتوا بحلول منتصف مارس 2022 أنهم قد تم تطعيمهم أو تعافوا، وحتى الآن ، تم توفير هذه اللائحة بموجب القانون فقط حتى نهاية العام وسيتم إسقاطها مرة أخرى إذا لم يتم تغيير قانون الحماية من العدوى مرة أخرى.

جمعية المستشفيات الألمانية

البوندستاج

التطعيم

وباء كورونا

لقاح كورونا



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