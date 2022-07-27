جامعة المنيا تنظم لقاء طلابى تحت شعار "أسرة مستقرة = مجتمع آمن".. صور

المنيا- حسن عبد الغفار

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بجامعة المنيا بالتعاون مع الإدارة العامة للجامعات، والإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة ومشيخة الأزهر، لقاء طلابي مع أبناء الجامعة للتعريف ببرنامج التوعية الاسرية تحت شعار "أسرة مستقرة = مجتمع آمن"، والذى نفذ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، وإشراف عام الدكتور عصام الدين فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك انطلاقا من أهمية ومكانة الأسرة، وقدسيتها في مختلف العصور والأديان، لكونها اللبنة الأولي بالمجتمع القادر على النهوض والعطاء؛ وأكد د. مصطفي عبد النبي علي قيمة الأزهر الشريف ورجاله، الذين يُكن لهم جميع المصريين الإجلال والتقدير، ومشاركته الجامعة خلال هذا اللقاء استراتيجيتها في بناء وعي طلابها وتثقيفهم، باعتبار الجامعة حاضنة لأكبر تجمع طلابي وفئة مستهدفة من الشباب، وبما يتواكب مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبناء الأسرة المصرية وخلق مجتمع مصري آمن، يرسخ دور الأسرة كبذرة ونواة المجتمع بالجمهورية الجديدة.

وأشاد د. "عصام فرحات" بأهمية موضوع البرنامج التوعوي الذي استهدف تقديم النصح والإرشاد للطلاب في هذه الفترة العمرية، لاسيما في ظل المتغيرات المتعددة والمؤثرات المختلفة التي قد تؤثر في شخصيات الشباب وطموحاتهم.

حاضر اللقاء التثقيفي فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم جاد الكريم، مشرف الوجه القبلي بوحدة لم الشمل بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وفضيلة الشيخ يوسف محمد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وذلك بحضور وإشراف وليد عبد القوى مدير رعاية الطلاب، وعاطف عيسى مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، ومديري الإدارات والمكاتب بالكليات، والطلاب من مختلف كليات الجامعة.



لقاء طلابي بجامعة المنيا ضمن برنامج التوعية الأسرية



لقاء طلابي بجامعة المنيا ضمن برنامج التوعية الأسرية



لقاء طلابي بجامعة المنيا ضمن برنامج التوعية الأسرية