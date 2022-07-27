تنظيم مجموعة من الفعاليات للاحتفال بمرور 200 عام على نشأة علم المصريات

كتب محمد أسعد

عقد اليوم الأربعاء، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعاً بمقر الوزارة بالزمالك، لمناقشة استعدادات الوزارة للاحتفال بذكرى مرور 200 عاماً على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، و100 عاماً على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، وذلك من خلال متابعة المستجدات الخاصة بمجموعة من الفعاليات التي سيتم تنظيمها.

وقد حضر الاجتماع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والأستاذة يمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور هشام الليثي رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، وعدد من قيادات الوزارة، وخبراء التسويق.

يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها السيد الوزير في هذا الشأن، وكذلك ما يتم مناقشته في ذات الخصوص خلال مجالس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والمجلس الأعلى للآثار.

ومن المقرر أن تتضمن هذه الفعاليات المُشار إليها بهذه المناسبات عدد من الأنشطة السياحية والأثرية والثقافية والمسابقات والمعارض على مدار عدة أيام في جميع المحافظات المصرية، بالإضافة إلى تسليط الضوء إعلامياً وجماهيرياً على هذه الفعاليات والترويج لها بصورة أكبر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بالوزارة والهيئة والاستفادة من ذلك في الترويج بصفة عامة للمقصد السياحي المصري ومقوماته السياحية والأثرية وأنماطه ومنتجاته المختلفة، إلى جانب أنه يساهم في رفع الوعي السياحي والأثري لدي المواطنين.

وخلال الاجتماع تم وضع خطة زمنية محددة لإقامة هذه الفعاليات واستعراض التفاصيل الخاصة بها من حيث طبيعتها وعدد وتوقيتات تنفيذها.