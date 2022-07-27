تضامن دمياط: استمرار فعاعليات مبادرة أنت أقوى من المخدرات بشواطئ رأس البر

دمياط - فريق المحافظات

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة دمياط، استمرار فعاليات الأسبوع الأول من مبادرة "أنت أقوى من المخدرات"، والتى انطلقت بمدينة رأس البر، بالتنسيق بين محافظة دمياط وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعى.

وتهدف المبادرة إلى قيام أعضاء صندوق مكافحة الإدمان بتوفير التوعية اللازمة لرواد المدينة عن أضرار تعاطي المواد المخدرة وكيفية الوقاية منه، فضلا عن الإعلان عن خدمات الصندوق عن طريق الخط الساخن 16023، إلي جانب توضيح أهمية تفعيل دور الأسرة في الرقابة على الأبناء وملاحظة أية تغيرات في السلوك للتعامل معها بشكل فورى.

ومن جانبه، أكد حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في دمياط، أن فاعليات صندوق مكافحة الإدمان مستمرة حتي نهاية الشهر الجاري بمدينة رأس البر، لافتا إلي وجود فرق عمل من أعضاء صندوق مكافحة الادمان تجوب شواطئ المدينة، وكذلك المتنزهات العامة لعقد ورش عمل سريعة وندوات توعية لرواد المدينة عن إخطار الادمان وطرق الوقاية منه.

وأضاف وكيل تضامن دمياط، أن هناك جهود كبيرة تتم داخل محافظة دمياط، لمواجهة خطر انتشار الادمان، مؤكدا دعم الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لتلك الأنشطة والتى تهدف إلى تنمية الوعي لدي الأسر المصرية لمواجهة هذه الظاهرة بالطريقة المثلي.

وكانت محافظ دمياط، قد أعلنت عن إقامة أول مركز طبي لعلاج الادمان بمدينة كفر سعد، وذلك ضمن فاعليات مبادرة " حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري.



المبادرة



مبادرة أنت أقوى من المخدرات بشواطئ رأس البر