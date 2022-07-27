ترتفع لـ 85℅ بالقاهرة.. تعرف على نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى الإثنين المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء حتى الإثنين المقبل، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل الحرارة رطب على باقى الأنحاء.

وينشر اليوم السابع لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى الاثنين كما يلى :

- القاهرة الكبرى:

العظمى 80-85

الصغرى 30-40

- الوجه البحرى:

العظمى 80-85

الصغرى 30-40

- السواحل الشمالية:

العظمى 90-95

الصغرى 55-60

- جنوب سيناء :

العظمى 55-60

الصغرى 30-35

- شمال الصعيد :

العظمى 45-50

الصغرى 20-25

- جنوب الصعيد :

العظمى 25-30

الصغرى 10-15