تأجيل محاكمة شقيقين متهمين بقتل مزارع لخلافات على أرض زراعية بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، تأجيل محاكمة شقيقان، متهمان فى القضية رقم 1587 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة قسم شرطة القرين بقتل مزارع، لخلافات بينهما على أرض زراعية، لجلسة 26 من سبتمبر المقبل لمناقشة شهود الاثبات والطبيب الشرعى.

صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدى، وأمير أحمد زكى وأمانة سر خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية ليوم 27 مارس المنصرم، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى القرين المركزى بوصول "عبده ع" مزارع مقيم القرين جثة هامدة.

وتبين من التحريات قيام. عادل ر ال، وشقيقه بهاء، مقيمان دائرة قسم القرين، بارتكاب الواقعة إثر خلافات بينهم وبين المجنى عليه بسبب خلافات على أرض زراعية وتحرر عنها القضية رقم 557 جنح قسم القرين، والتى انتهت بالتصالح فيما بينهما أمام النيابة العامة وعقد جلسة عرفية أباها المتهمان واضرما في نفسهما الانتقام من المجنى عليه فترصدا بالمجنى عليه وازهقا روحه بالعصى والسلام الأبيض.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم القبض على المتهمين وإحالتهما من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق.