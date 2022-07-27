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بـ 420 جنيها.. تفاصيل توفير أول مضاد لفيروس كورونا بالصيدليات.. إنفوجراف

الأربعاء، 27 يوليه 2022 02:00 ص
بـ 420 جنيها.. تفاصيل توفير أول مضاد لفيروس كورونا بالصيدليات.. إنفوجراف أول مضاد حيوى لفيروس كورونا
كتب: وليد عبد السلام

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وافقت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان على بدء توفير الصيدليات بالجمهورية لدواء "مولنوبيرافير" لعلاج كورونا الذى تطرحه أكثر من شركة، كأول مُضاد فيروسي في العالم يستهدف فيروس كورونا المستجد ومتحوراته الجديدة.

 

وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة في تصريحات لليوم السابع أن الدواء حقق نتائج مذهلة بعد إدراجه في البرتوكول العلاجى التى أصدرته اللجنة مؤخرا، ما دفعهم إلى توفيرة بالصيدليات بالجمهورية لاستخدامه فى علاج المرضى المعزولين منزلياً المعالجين من فيروس كورونا المستجد.

 

وخلال الإنفوجراف التالى ننشر أبرز المعلومات عن الدواء

1.      أول مُضاد فيروسي في العالم يستهدف كورونا ومتحوراته الجديدة

2.      40  كبسولة فى العلبة الواحدة

3.      يُستخدم فى الكورس العلاجى للمريض لمدة 5 أيام

4.      بسعر 420 جنيها للعبوة

-الدواء حقق نتائج مذهلة بعد إدراجه فى البرتوكول العلاجى الذى أصدرته اللجنة مؤخرا 

-توفيره بالصيدليات لاستخدامه في علاج المرضى المعزولين منزلياً والمعالجين من كورونا

الإنفوجراف
 

 


فيروس كورونا

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دواء كورونا



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