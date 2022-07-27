بسبب خلافات الجيرة.. حبس المتهمين بقتل سباك وعمه فى الهرم 4 أيام

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالهرم ، حبس المتهمين بقتل سباك وعمه في منطقة الهرم، وذلك بسبب خلافات الجيرة، وأمرت النيابة بالتشريح لبيان سبب الوفاة ، وكلفت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

اعترف المتهمين في التحقيقات بنشوب مشاجرة بينهم وبين الضحايا بسبب خلافات الجيرة ، وأضاف المتهمين في اقوالهم أن المشاجرة انتهت بمصرع المجنى عليهم بعد إصاباتهم بعدد من الطعنات بسلاح أبيض كان بحوزتهما .

وكانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالى يفيد نشوب مشاجرة بأحد شوارع منطقة الهرم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن شقيقين تشاجرا مع سباك وعمه، واعتديا عليهما بأسلحة بيضاء، وانتهت المشاجرة بمقتل السباك وعمه.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أصدرت قرارها المتقدم.