اليوم.. جامعة القاهرة تنظم يوم توعوى حول أورام الرأس والرقبة بمعهد الأورام

كتب محمد صبحى

ينظم المعهد القومي للأورام جامعة القاهرة ، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد عبد المعطى عميد المعهد، يومًا توعويًا حول "أورام الرأس والرقبة"، اليوم الأربعاء بقاعة المحاضرات الكُبرى بالمعهد، وذلك فى إطار حرص الجامعة على المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة لتطوير المنظومة الصحية لعلاج الأورام فى مصر.

وكان الدكتور محمد الخشت، قال إن اليوم التوعوي بأورام الرأس والرقبة يهدف إلى رفع درجة الوعى بين مختلف الفئات المجتمعية حول هذا النوع من الأورام السرطانية، والأعراض المُصاحبة له وأسبابه، وعوامل الخطر، وطرق العلاج المختلفة، بالإضافة إلى أهمية الاكتشاف المُبكر له.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص جامعة القاهرة على تقديم كافة إمكاناتها البشرية والمادية لخدمة المجتمع في مختلف القطاعات، ومن بينها القطاع الطبي من خلال الخدمات الصحية التي تتيحها الجامعة للمواطنين، وتقديم الدعم وسُبل التوعية اللازمة حول العديد من الأمراض، والحث على إجراء الفحوصات اللازمة لها، وعلاجها، ودراسة مبادرات صحية للتعامل معها، وإطلاق العديد من القوافل الطبية إلى المناطق والقرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد المعطى عميد المعهد، إن يوم التوعية بأورام الرأس والرقبة، يتضمن عدة محاور، منها عوامل الخطر، ونسب الحدوث، والمسببات الرئيسية مثل التدخين وتناول الكحوليات وضعف المناعة ونقص التغذية وحدوث فيروس الورم الحليمى البشرى "HPV"، مشيرًا إلى تعدد طرق العلاج الكيميائي والجراحة والعلاج الموجه والعلاج المناعي، مؤكدًا أن التوعية والكشف المبكر هما أهم سلاحين في علاج الأورام السرطانية.

وأوضح الدكتور طارق خيري وكيل المعهد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن البرنامج التوعوي يشمل عدة محاضرات في نطاق أورام الرأس والرقبة، من بينها دور التوعية فى الوقاية والاكتشاف والتشخيص والعلاج والمتابعة، ودور العلاج الإشعاعي في علاج أورام الرأس والرقبة، وأحدث العلاجات بالمعهد، ودور الأشعة التشخيصية فى هذا النوع من الأورام، وأورام الرأس والرقبة، وعوامل الخطورة، والوقاية والعلاج، والتغذية السليمة وعلاقتها بالأورام.