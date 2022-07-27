وأفاد موقع "كريبتو بريفنج"، المعني بأخبار العملات المشفرة، اليوم الأربعاء، بأن السيناتور الجمهوري بات تومي والسيناتورة الديمقراطية كيرستن سينيما وراء هذا القانون، الذي جاء تحت اسم "قانون العدالة الضريبية للعملة الافتراضية"، ويستهدف تبسيط المعاملات المشفرة التي يتم إجراؤها لأغراض شخصية مثل الدفع مقابل السلع والخدمات.

وفي الولايات المتحدة، تُوصَف العملة المشفرة بأنها خاصية تقنية وليست عملة. وتفرض خدمة الإيرادات الداخلية الأمريكية ضريبة تتراوح بين 10 و 20% على معاملات التشفير في الدولة.

ووفقًا للسيناتور تومي، يعيق هذا النظام سهولة استخدام الأشخاص للعملات المشفرة يوميًا.

وجاء في نص مشروع القانون: "قانون الإنصاف الضريبي للعملة الافتراضية من شأنه تبسيط استخدام الأصول الرقمية للمعاملات اليومية من خلال إنشاء إعفاء معقول للحد الأدنى من المكاسب التي تقل عن 50 دولارًا على المعاملات الشخصية".