النيابة تتحفظ على 8600 سيجارة مجهولة المصدر قبل بيعها فى الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 8600 سيجارة مختلفة الأنواع أجنبية الصنع أثناء شن حمله علي محال بيع السجائر، تبين انها مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات قبل ترويجها بالاسواق والتربح منها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بشن حملات علي محلات لتجارة السجائر، لقيامهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار فى السلع أجنبية الصنع مجهولة المصدر، وغير مسدد عنها الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة.

وبتفتيشهم عثر علي 430 علبة أنواع مختلفة بإجمالى 8600 سيجارة مختلفة الأنواع بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.