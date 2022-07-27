المفوضية الأوروبية تُشيد بأوكرانيا في تنفيذ أجندة الإصلاح رغم التحديات الراهنة

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أشادت المفوضية الأوروبية الثلاثاء بأوكرانيا في اتخاذها خطوات مهمة نحو تنفيذ اتفاقية الشراكة الثنائية وتطبيق أجندة الإصلاح رغم التحديات الراهنة واستمرار الأزمة مع روسيا.

وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي، بمناسبة نشر التقرير السنوي بشأن تنفيذ بنود الشراكة مع أوكرانيا، أن أوكرانيا تمكنت، رغم التحديات، من اتخاذ خطوات مهمة في تنفيذ اتفاقية الشراكة بما يسمح لها بالشروع في المرحلة الجديدة من علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي لا سيما بعد قرار المجلس الأوروبي بشأن منح كييف وضع الدولة المرشحة.

وتعليقًا على ذلك، قال مفوض شئون الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي: واصلت أوكرانيا، على مدار 2021، مسار الإصلاح والتكامل الأوروبي. وبعد قرار المجلس الأوروبي بمنح أوكرانيا منظور عضوية الاتحاد الأوروبي ووضع الدولة المرشحة، تحتاج أوكرانيا إلى متابعة المزيد من الإصلاحات، لا سيما في مجال العدالة وسيادة القانون ومكافحة الفساد والحقوق الأساسية. ويشمل ذلك سن وتنفيذ تشريعات بشأن إجراءات اختيار قضاة المحكمة الدستورية لأوكرانيا واعتماد خطة استراتيجية شاملة لإصلاح قطاع إنفاذ القانون وكذلك الانتهاء من إصلاح الإطار القانوني للأقليات القومية واعتماد آليات التنفيذ الفعالة. وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا في مسارها الأوروبي وربطها بجهود إعادة الإعمار بعد الحرب.

وجاء في التقرير أن أوكرانيا واجهت تحديات عديدة بسبب العمليات العسكرية التي تشنها روسيا ضدها وتداعيات تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مع ذلك واصلت كييف إعطاء الأولوية للمشاركة وزيادة التكامل مع الاتحاد الأوروبي بما أكسبها زخمًا جديدًا في مسار علاقتها مع الاتحاد الأوروبي.

ففي مجال العدالة وسيادة القانون ومكافحة الفساد على سبيل المثال، حدثت العديد من التطورات الإيجابية في كييف، لا سيما اعتماد قوانين رئيسية تهدف إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاء وإعادة إطلاق الهيئة العليا للقضاة. كذلك، تم اعتماد قانون جديد خاص بوضع إطار قانوني للمكتب الوطني لمكافحة الفساد، في حين واصلت المحكمة العليا لمكافحة الفساد جهودها في إصلاح النظام الأوكراني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية الخطيرة مع إنشاء مكتب لتعزيز الأمن الاقتصادي بحسب التقرير.

أما في مجال البيئة، فكان هناك تقدم ضئيل بشكل عام في الإصلاحات البيئية في عام 2021. مع ذلك، في مجال العمل المناخي، اعتمدت أوكرانيا وقدمت مساهمتها المحددة وطنيا في تنفيذ بنود اتفاق باريس وفعلت الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ، كما تم إطلاق حوار بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يركز على الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي والتحول الأخضر في أوكرانيا، وعُقدت جلستا عمل مطولة لمناقشة هذا الملف في بروكسل وكييف.