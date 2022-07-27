المجلس التنفيذى بكفر الشيخ يوافق على تخصيص أراض لإقامة مشروعات خدمية

كفر الشيخ - محمد سليمان

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عددًا من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد محمد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضى، السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والدكتورة أماني شاكر، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء أيمن بكرى، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، وإسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، وأعضاء برلمان الشباب ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على إطلاق اسم الشهيد احمد بسيونى ابو الخير على مدرسة الابعادية للتعليم الأساسي التابعة لمركز الحامول، كما تم الموافقة على تخصيص 11 موقعا بمركز ومدينة مطوبس لإقامة مشروعات ذات النفع العام عليها ضمن مشروع حياة كريمة.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص مساحة 721م أرض أملاك دولة بناحية الكوم الأحمر التابعة للوحدة المحلية لقرية الربع مركز بلطيم لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، كما وافق على تخصيص مساحة 4633م الارض المقام عليها مدرسة سمير رفعت شحاته للتعليم الأساسي بقرية المنشأة الصغرى مركز قلين .

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص قطعة أرض استكمال أعمال إنشاء مركز متخصص لأبحاث وأمراض الكلى بكفر الشيخ، كما وافق على تعديل قرار التخصيص لإقامة مدرسة ثانوية صناعية بنات بقرية الفيروز التابعة لإدارة الرياض وتعديل المساحة 600م الى مساحة 7922م.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تعديل قرار التخصيص من مساحة 12 قيراط الى مساحة 1925م بناحية قرية الفيروز مركز الرياض بمنطقة شباب الخريجين بالزاوية لإقامة مدرسة تجريبية عليها، كما وافق على اصدار قرار الاستيلاء المؤقت لمساحة 12 ط 7ف بناحية ابو حمودة مركز الحامول لإقامة مصنع تدوير قمامة.

كما وافق المجلس التنفيذي على استبدال قطعة الارض المخصصة لمجلس الدولة الكائنة بأول شارع الجمهورية بجوار برج الشرطة بمدينة كفر الشيخ وذلك لإنشاء مجمع محاكم مجلس الدولة بالمحافظة بقطعة الأرض التابعة للمحافظة والملاصقة لمقر مجلس الدولة الحالي من الناحية الشرقية.



الحضور بالمجلس التنفيذي



انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة



جانب من الحضور



جانب من اهعضاء البرلمان



حضور اعضاء البرلمان