اليوم السابع
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القبض على عاطل وبحوزته 47 لفافة هيروين قبل ترويجهم فى المنوفية

الأربعاء، 27 يوليه 2022 10:34 ص
القبض على عاطل وبحوزته 47 لفافة هيروين قبل ترويجهم فى المنوفية حملة أمنية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت مباحث قسم شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته 47 لفافة هيروين وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بدائرة قسم شرطة منوف، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى حازم عبد الحميد، مدير أمن المنوفية،إخطارًا من اللواء حسن النحرواى، مدير المباحث الجنائية، يفيد من  تمكن الرائد أحمد عبد القوى، رئيس مباحث قسم شرطة منوف، والنقيب عمر شعير، معاون مباحث قسم شرطة منوف، من ضبط عاطل ومقيم بمدينة منوف وبحوزته 47 لفافة هيروين وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بدائرة قسم شرطة منوف، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 

محافظة المنوفية

مدير أمن المنوفية

قسم منوف

هيروين



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