اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 يوليه 2022 10:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القابضة للمطارات تكرم الكوادر المتميزة بمطار القاهرة بعد نجاح موسم الحج

الأربعاء، 27 يوليه 2022 10:25 ص
القابضة للمطارات تكرم الكوادر المتميزة بمطار القاهرة بعد نجاح موسم الحج المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كرم المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عدد من الكوادر المتميزة بمطار القاهرة الدولي، وذلك تقديرا لتفانيهم في عملهم ومجهوداتهم لأجل نجاح موسم سفر وعودة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، برئاسة المحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.
 
ووجه المهندس محمد سعيد محروس الشكر لجميع العاملين بمختلف القطاعات والإدارات بالشركة القابضة والشركات التابعة على مجهوداتهم الفترة الماضية خلال موسم الحج، والذي قال أنه يعد موسما استثنائياً،  حيث جاء موسم الحج هذا العام بعد فترة توقف دامت لعامين متتالين بسبب ظروف جائحة كورونا.
 
وأضاف، أنه تم تفويج آلاف الحجاج بنجاح سواء الحجاج المصريين أو حجاج الترانزيت في مرحلة السفر والعودة عبر مطار القاهرة وعدد من المطارات المصرية، وفي أجواء روحانية وبالتنسيق مع جميع الجهات العاملة بمطار القاهرة والمطارات المصرية،  والحرص على توفير كافة التجهيزات والتسهيلات لخدمة الحجاج، وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية الصحية.
 
 

رئيس الشركة القابضة للمطارات

موسم الحج

مطار القاهرة

الكوادر المتميزة

المطارات المصرية

الحجاج



الموضوعات المتعلقة

ضبط كمية من أدوية الأورام السرطانية بمطار القاهرة الدولى

الأحد، 24 يوليه 2022 10:34 م

ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بمطار برج العرب

الأحد، 24 يوليه 2022 09:21 م

سلطة الطيران المدنى تنظم دورة تدريبية عن "حماية حقوق المسافر الجوى"

الأحد، 24 يوليه 2022 07:13 م

مصر للطيران الناقل الرسمى للوفود المشاركة ببطولة العالم للخماسى بالإسكندرية

الأحد، 24 يوليه 2022 06:17 م

الحجر الصحى بمطار القاهرة يتخذ إجراءات احترازية لمنع انتشار جدرى القرود

الأحد، 24 يوليه 2022 02:39 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة