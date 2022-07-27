القابضة للمطارات تكرم الكوادر المتميزة بمطار القاهرة بعد نجاح موسم الحج

كتبت رحاب نبيل

كرم المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عدد من الكوادر المتميزة بمطار القاهرة الدولي، وذلك تقديرا لتفانيهم في عملهم ومجهوداتهم لأجل نجاح موسم سفر وعودة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، برئاسة المحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.

ووجه المهندس محمد سعيد محروس الشكر لجميع العاملين بمختلف القطاعات والإدارات بالشركة القابضة والشركات التابعة على مجهوداتهم الفترة الماضية خلال موسم الحج، والذي قال أنه يعد موسما استثنائياً، حيث جاء موسم الحج هذا العام بعد فترة توقف دامت لعامين متتالين بسبب ظروف جائحة كورونا.

وأضاف، أنه تم تفويج آلاف الحجاج بنجاح سواء الحجاج المصريين أو حجاج الترانزيت في مرحلة السفر والعودة عبر مطار القاهرة وعدد من المطارات المصرية، وفي أجواء روحانية وبالتنسيق مع جميع الجهات العاملة بمطار القاهرة والمطارات المصرية، والحرص على توفير كافة التجهيزات والتسهيلات لخدمة الحجاج، وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية الصحية.