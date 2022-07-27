العشرة متهونش على ولاد الحلال.. زوجه تصمم سرير أسمنتي لزوجها بعد إصابته أثناء عمله

فريق المحافظات

ضربت سيدة مصرية في إحدى قرى محافظة الدقهلية أروع الأمثله في الوفاء والإخلاص لزوجها، ووقفت السيدة إلي جانب زوجها بعد إصابته بقطع في الحبل الشوكي، وعدم قدرته علي الحركة والعمل مره أخرى.

وضربت الزوجة، إنعام محمد محمود، صاحبه الـ 39 عاما، قمة الرقي والاحترام للعشرة، والإخلاص من الست المصرية التي تساند زوجها في السراء والضراء، حيث أصيب زوجها محسن علي السيد، صاحب الـ 51 عاما الذي يعمل عامل باليومية، وأثناء عمله سقط عليه طن ونصف من الأسمنت، مما تسبب في قطع الحبل الشوكي.

ويرقد الزوج منذ إصابته في الفراش، منذ إصابته أثناء العمل،مايقرب من الـ 5 سنوات، ولجأت الزوجة لحيله جديدة كي تساعد زوجها بعد رؤيتها للزوج اثناء نومة ومعاناتة الشديدة في الحركة وصل الأمر لسقوطة أرضا عدة مرات من أعلى السرير.

وقالت الزوجة إنعام ،إنها لجأت لبناء سرير أسمنتي وبلاطة بالسيراميك كي تخفف من حرارة الجو علي جسد زوجها بعد إصابته، مضيفة أن فكرتها بوضع حلقات من الحديد أعلي السرير الأسمنتي ليقوم الزوج بالاستعانه بالحلقات في حركته وتغير وضع نومه.