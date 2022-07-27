الصين تؤكد قدرتها على تحقيق ذروة الكربون رغم التحديات العالمية

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أكدت هيئة تنظيم الطاقة الصينية، قدرة البلاد على تحقيق هدف الوصول إلى ذروة الكربون قبل عام 2030.



وقال رئيس إدارة هيئة تنظيم الطاقة الصينية تشانغ جيان هوا -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)- إنه على الرغم من ضغوط الطاقة العالمية وإعادة فتح محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في عدة دول أوروبية، فإن تنمية الصين للطاقة غير الأحفورية تتواصل على قدم وساق.



وأشار إلى أن حصة الطاقة غير الأحفورية زادت خلال العام الماضي في إجمالي استهلاك الطاقة في الصين من 15.9 %إلى 16.6 %، ومن المتوقع أن ينمو الرقم بمعدل نقطة مئوية واحدة في المتوسط سنويًا من الآن حتى عام 2030.



وسلط الضوء على التقدم الذي حققته الصين في بناء مرافق الشحن لمركبات الطاقة الجديدة، قائلاً إنها أنشأت أكبر شبكة في العالم لمرافق الشحن، بإجمالي 3.92 مليون ركيزة شحن تم بناؤها حتى يونيو من هذا العام.



وأوضح أنه بحلول عام 2025، ستكون الصين قادرة على تلبية الطلب على الشحن لأكثر من 20 مليون سيارة كهربائية.