الرئيس الكوري الجنوبي يطلق اللجنة الرئاسية للوحدة الوطنية

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أطلق الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول" اليوم الأربعاء، اللجنة الرئاسية المكلفة بتعزيز الوحدة الوطنية في جميع القطاعات بما في ذلك السياسة والاقتصاد والثقافة، برئاسة زعيم الحزب الديمقراطي السابق "كيم هان-غيل" وتتألف من 24 عضوا.



وقال "يون" - خلال حفل الإطلاق في المكتب الرئاسي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إن الوحدة الوطنية هي أهم قوة دافعة في إدارة شؤون الدولة، وهي مهمة للغاية للتغلب على الأزمات المتعددة التي نواجهها، مشيرا إلى أن الوحدة تتحقق على أساس الاشتراك في قيم الحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والتضامن.



وأوضح "يون" أنه وإدارته يدعون إلى تحقيق قفزة جديدة للمجتمع الكوري الجنوبي، بحيث لا تتوقف عند النمو الاقتصادي بل تمتد إلى التحرر من الأنماط المزمنة للنمو المنخفض، والقيام باستثمارات جريئة في المستقبل، وتحسين الحراك الاجتماعي.



وأكد "يون" ضرورة العمل على زيادة نشر القيم العالمية بين الشعب الكوري، والتأكد من مشاركتهم لإنشاء الأساس للوحدة الحقيقية.



وتعد اللجنة الرئاسية للوحدة الوطنية هي أول لجنة تابعة للرئيس مباشرة يتم إطلاقها منذ تنصيب "يون" رئيسا للبلاد في مايو.