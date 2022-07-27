اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 يوليه 2022 07:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس التونسي يدعو لإعداد مشروع مرسوم لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب

الأربعاء، 27 يوليه 2022 06:54 م
الرئيس التونسي يدعو لإعداد مشروع مرسوم لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب الرئيس التونسي قيس سعيد
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالانتخابات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب القادم ثم لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يقتضي نظامًا انتخابيًا خاصًا.


جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي، اليوم الأربعاء، برئيسة الحكومة نجلاء بودن، حيث تم تناول الوضع العام في البلاد وسير عدد من المرافق العمومية إلى جانب جدول أعمال مجلس الوزراء.


كما أكد سعيد، خلال اللقاء، ضرورة إعداد مشروع نصّ أخر للمحكمة الدستورية، تطبيقا لأحكام الدستور الجديد وضمانا حقيقيا لعلويته.


تونس

قيس سعيد

الحكومة التونسية

البرلمان التونسى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة