الرئيس التونسي يدعو لإعداد مشروع مرسوم لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب

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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالانتخابات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب القادم ثم لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يقتضي نظامًا انتخابيًا خاصًا.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي، اليوم الأربعاء، برئيسة الحكومة نجلاء بودن، حيث تم تناول الوضع العام في البلاد وسير عدد من المرافق العمومية إلى جانب جدول أعمال مجلس الوزراء.



كما أكد سعيد، خلال اللقاء، ضرورة إعداد مشروع نصّ أخر للمحكمة الدستورية، تطبيقا لأحكام الدستور الجديد وضمانا حقيقيا لعلويته.