اليوم السابع
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الأربعاء، 27 يوليه 2022 06:18 م
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التعليم: اعتماد المشاركين فى إعداد حقيبة تدريبية حول المناخ كمدربين معتمدين

الأربعاء، 27 يوليه 2022 06:00 م
التعليم: اعتماد المشاركين فى إعداد حقيبة تدريبية حول المناخ كمدربين معتمدين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ضرورة حضور المدربين المرشحين من المديريات التعليمية للعمل في البرنامج التدريبي الخاص بالاستعداد لمؤتمر المناخ وإعداد حقيبة تدريبية حول التنوع البيولوجي، إلى مقر اتحاد الطلاب بالعجوزة اعتبارا من مساء الأحد  31 يوليو 2022 حتى انتهاء العمل الخميس 4 أغسطس 2022 لحضور برنامج TOT واعتمادهم كمدربين
 
كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة حضور مدير إدارة التدريب في كل مديرية تعليمية يوم الاثنين المقبل، لحضور اليوم الأول من التدريب المشار إليه.
 
ونبهت وزارة التربية والتعليم على مديري إدارات التدريب في المديريات التعليمية بموافاة الوزارة ببيان عام معتمد بعناوين جميع القاعات التدريبية المجهزة لتنفيذ التدريب في نطاق كل ادارة تعليمية بمديريات التربية والتعليم، على أن يتم تسليم البيان في اليوم الاول من التدريب.

التربية والتعليم

التنوع البيولوجي

قضايا التنوع البيولوجي

مؤتمر المناخ



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