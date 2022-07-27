وأعلنت المتحدثة باسم حزب "خادم الشعب" الأوكراني يوليا باليتشوك، تأييد البرلمان الأوكرانى لترشيح أندريه كوستين لمنصب المدعي العام الجديد، بحسب وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية.

وكان زيلينسكي قد قدم في وقت سابق اليوم مشروع قرار إلى البرلمان بشأن الموافقة على تعيين كوستين في منصب المدعي العام الأوكراني، وتم تفويض فيدير فينيسلافسكي، ممثل الرئيس في المحكمة الدستورية، بتقديم الاقتراح في جلسة عامة للبرلمان.