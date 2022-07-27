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الأربعاء، 27 يوليه 2022 10:51 م
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الازهر يعلن فتح المرحلة الثانية للتنسيق الإلكترونى لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى

الأربعاء، 27 يوليه 2022 10:44 م
الازهر يعلن فتح المرحلة الثانية للتنسيق الإلكترونى لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى طلاب الأزهر الشريف - أرشيفية
كتب لؤى على

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أعلن الأزهر الشريف نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق الإلكترونى لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للمتقدمين للمعاهد الأزهرية العادية والنموذجية، كما تقرر فتح المرحلة الثانية وإتاحة التسجيل للراغبين عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق بذات الوقت، للحرص على عدم زيادة الكثافة، وذلك لتحقيق تعليم متميز فى ظل كثافة مناسبة.
 
 
 على أن يكون التقديم إلكترونيا فقط عن طريق بوابة الأزهر الإلكترونية، ولا يسمح للمعهد باستيفاء أي ملفات من أولياء الأمور إلا بعد إعلان نتيجة التنسيق الإلكترونية، وحال ظهروها يتم استيفاء الملفات بالمعهد دون مقابل مع مراعاة عدم توجيههم للحصول على الملف من مكان بعينه.
 
وذلك من خلال الرابط التالى: 
 
https://azhar.gov.eg/tnsek/
 

رياض الاطفال

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تنسيق الازهر

الازهر الشريف

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