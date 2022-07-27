اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 يوليه 2022 04:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف: توزيع 60 طنا من لحوم أضاحى بالمحافظات الجمعة المقبلة

الأربعاء، 27 يوليه 2022 03:33 م
الأوقاف: توزيع 60 طنا من لحوم أضاحى بالمحافظات الجمعة المقبلة وزارة الاوقاف - ارشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الأوقاف، بدء توزيع 60 طنا من لحوم الأضاحي في المحافظات وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع صكوك أضاحي الأوقاف.
 
ومن المقرر بدء التوزيع من يوم الجمعة المقبلة، وحتى الخميس 4 أغسطس المقبل،  كدفعة ثالثة، حيث سيتم توزيعها على المحافظات الآتية:
(القاهرة - الإسكندرية - الجيزة - الغربية - بني سويف - الدقهلية - القليوبية - المنيا - الفيوم - البحيرة - المنوفية - كفر الشيخ - الشرقية - الإسماعيلية - أسيوط - قنا - سوهاج - شمال سيناء - أسوان - الأقصر - السويس - جنوب سيناء).
 
وقالت الوزارة إنه بذلك يبلغ إجمالي ما تم توزيعه 205  أطنان من لحوم صكوك الأضاحي حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية. 
 
وتوجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه بالمواطن المصري بصفة عامة والأسر الأولى بالرعاية وبرامج الحماية الاجتماعية بصفة خاصة، مشيدا بتوجيهات سيادته الكريمة بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية التي وجه بها الرئيس. 
 
وتابع جمعة:"وفي إطار توجيهات الرئيس باستمرار وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، فإننا نؤكد أننا من منطلق توجيهات الرئيس مستمرون في ذلك على مدار العام، وأننا قد جمعنا بفضل الله (عز وجل) هذا العام أكثر من 205 مليون جنيه صكوك أضاحي وإطعام وأن مشروع صكوك الإطعام ما زال وسيظل مستمرًا على مدار العام جمعًا وتوزيعًا .
 
 

صكوك الإطعام

صك الاطعام

الأوقاف

اخبار الأوقاف

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة