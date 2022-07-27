اليوم السابع
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الأربعاء، 27 يوليه 2022 11:47 ص
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الأمن العام يضبط 154 قطعة سلاح و183 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الأربعاء، 27 يوليه 2022 11:27 ص
الأمن العام يضبط 154 قطعة سلاح و183 قضية مخدرات خلال 24 ساعة اسلحة -ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (154) قطعة سلاح نارى ، (183) قضية مخدرات وتنفيذ (88867) حكم قضائى متنوع.
 
وشن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء مفيد محمد مساعد وزير الداخلية للأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (14) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 16 متهم لعدد 8 منهم معلومات جنائية  وتنفيذ (7246) حكم قضائى متنوع.
 
 

سلاح

مخدرات

حوادث

حملات امنيه



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