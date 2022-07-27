اليوم السابع
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الأسقف العام بأسيا ينظم مؤتمر "اتصل بعائلة المسيح" فى الفلبين

الأربعاء، 27 يوليه 2022 12:46 م
الأسقف العام بأسيا ينظم مؤتمر "اتصل بعائلة المسيح" فى الفلبين مؤتمر أتصل بعائلة المسيح
كتب: محمد الأحمدى

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نظم الأنبا رويس الأسقف العام بآسيا مؤتمرًا للأسرة، لمدة يومى 13 و 14 يوليو الجارى، تحت عنوان kumonekta sa pamilya ni Kristo " أى اتصل بعائلة المسيح"، بمقر كنيستنا بالفلبين.

وتضمنت فقرات المؤتمر إلى جانب القداس الإلهى، عددًا من الكلمات الروحية والفقرات الترفيهية، وشارك فيه الأقباط هناك.

وفى سياق متصل، يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء، فى السابعة مساء، حيث يستكمل سلسلة عظاته عن مفهوم الأسرة المصرية، والتى بدأها فى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وأكدت الكنيسة الأرثوذكسية أن إذاعة العظة تكون من خلال القنوات الرسمية المسيحية، وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عائله المسيح

الفلبين



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