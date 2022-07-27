اليوم السابع
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الأربعاء، 27 يوليه 2022 04:38 م
أكرم القصاص
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اعرف السرعات المحددة على الطرق السريعة وداخل المدن منعا للحوادث (إنفوجراف)

الأربعاء، 27 يوليه 2022 03:41 م
اعرف السرعات المحددة على الطرق السريعة وداخل المدن منعا للحوادث (إنفوجراف) السرعات المقررة بالطرق السريعة

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وضع قانون المرور الحالى مجموعة من البنود للوقاية من وقوع الحوادث المرورية ومنع القيادة بسرعات جنونية لقائد المركبة ، ووضعت قواعدا للسير وسرعات محددة لها أثناء السير على الطرق ومن تلك السرعات:
 
1
 

 
3
 

2

 
 
داخل المدن 
40 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات 
60 كيلومترا فى الساعة لباقى أنواع المركبات
 
داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية 
40 كيلومترا لكافة أنواع المركبات
 
الطرق السريعة أو الرئيسية 
 
-60 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمى تريلر (نصف المقطورة)
-70 كيلومترا فى الساعة للسيارات النقل 
-80 كيلومترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب 
-90 كيلومترا فى الساعة لباقى أنواع السيارات 
 
الطرق الصحراوية
وهى "القاهرة / الإسكندرية - القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد – القاهرة / السويس – القاهرة / بلبيس – الإسكندرية / مطروح / السلوم – القاهرة / الفيوم – وادى النطرون / العلمين"
 
-70 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع "سيمى تريلر" نصف المقطورة 
-80 كيلومترا فى الساعة لسيارات النقل 
-90 كيلومترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب 
-100 كيلومترا فى الساعة لباقى أنواع السيارات

 


قانون المرور الحالى

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