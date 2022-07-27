اعرف السرعات المحددة على الطرق السريعة وداخل المدن منعا للحوادث (إنفوجراف)

وضع قانون المرور الحالى مجموعة من البنود للوقاية من وقوع الحوادث المرورية ومنع القيادة بسرعات جنونية لقائد المركبة ، ووضعت قواعدا للسير وسرعات محددة لها أثناء السير على الطرق ومن تلك السرعات:







