إصابة طالبة بحروق متفرقة بالجسم بسبب حريق أثناء طهوها الطعام بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

أصيبت طالبة بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثالثة بالجسم، وذلك بمنطقة الكوم الأحمر بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك بسبب نشوب حريق محدود أثناء قيامها بطهي الطعام باستخدام شعلة صغيرة وحدوث تسرب غاز، جرى نقل المصابة لمستشفي الشاملة، والتي أحالتها لمستشفى شبين الكوم لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من مستشفى الشاملة باستقبال طالبة مصابة بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثالثة، وجرى تحويلها لمستشفى شبين الكوم لتلقي العلاج.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "ن ع أ"، 13 سنة، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثالثة، جرى نقلها لمستشفى شبين القناطر، والتي أحالتها لمستشفى شبين الكوم لتلقي العلاج.

وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام المصابة بأعمال طهي الطعام باستخدام شعلة صغيرة بمطبخ الشقة سكنهم، حدث تسرب غاز منها أدي لنشوب حريق محدود تسبب في حدوث إصابتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.