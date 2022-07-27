إصابة شخص فى حادث تصادم 3 سيارت بطريق القاهرة أسيوط الغربى

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتي شرطة وسيارة محملة بأسطوانات الغاز بطريق القاهرة أسيوط الغربي ووجود مصاب.

علي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة شخص 48 سنة، وتم نقله للمستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.