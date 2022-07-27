إزالة 28 حالة تعدى بمساحة 1732 متر مربع على أملاك الدولة بمدينة إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، حملة مكبرة بالمركز والتى أسفرت عن إزالة 28 حالة تعدى بمساحة 1732 متر مربع، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور للتصدى بكل حسم لمحاولات التعدي علي الأراضي الزراعية وأراضي املاك الدولة، ومخالفات البناء وتحرير محاضر فورية للمخالفين.

ويقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا ، فى بيان صحفى، أنه أسفرت الحملة عن إزالة عدد 15 حالة تعدي علي أملاك ري بمدينة إسنا علي مساحة 509 متر، والتعدى عبارة عن أكشاك وتشوينات، كما تمت إزالة عدد 13 حالة علي مساحة 1223 متر على أملاك الري بناحية قرية أصفون والكيمان، وتسليم الأرض لجهة الولاية والتعديات عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض، حيث تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى نفس السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، حملة مكبرة بالمركز، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور للتصدى بكل حسم لمحاولات التعدٍ على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء وتحرير محاضر فورية للمخالفين.

وأسفرت جهود تلك الحملة بقرية الدير عن إزالة 22 حالة تعدٍ في المهد بالبناء على أراضى أملاك الدولة بمساحة 8400 متر تقريبا، كما تم إزالة متغير رقم 759301 فى المهد على أراضى أملاك الدولة بمساحة 400 متر، وكانت التعديات عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض، وفى قرية أصفون تم إزالة حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة 263 متر، والتعدٍ عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.

إزالة تعديات على أملاك الدولة بالأقصر

إزالة تعديات على أملاك الدولة

إزالة تعديات على أملاك الدولة بالأقصر