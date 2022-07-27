أوكرانيا تعلن استئناف عمليات تصدير الحبوب من موانيها

كتب سمير حسنى

أعلنت أوكرانيا اليوم الأربعاء، استئناف عمليات تصدير الحبوب من موانيها، بحسب تقارير إعلامية.

ويشار إلى أن تصدير الحبوب الأوكرانية توقف بعد اندلاع العمليات العسكرية بين روسيا وأكرانيا، أعقبها مناشدات وتحذيرات من مؤسسات دولية من عواقب وقوع أزمة غذاء عالمية.

وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية ذكرت، أن أوكرانيا تواجه حاليًا خيارات أكثر صعوبة بعد إعادة هيكلة ديونها في الأسبوع الماضي، بنحو أظهر عزوف الحلفاء العسكريين عن التدخل وتوفير التمويل اللازم لتغطية عجز الميزانية الشهري البالغ 5 مليارات دولار، وذلك نتيجة أزمتها مع روسيا.

وقالت الصحيفة- في مستهل تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي في هذا الشأن- إن كييف أبرمت الأسبوع الماضي اتفاقيات أولية مع حاملي السندات ومجموعة من الحكومات الغربية لتأجيل سداد الديون لمدة عامين اعتبارًا من أول أغسطس، بعد أن ذهبت مناشداتها إلى الحلفاء لسد النقص المالي أدراج الرياح إلى حد كبير.

وأضافت أن الاتفاقات، التي في حال دخولها حيز التنفيذ ستوفر حوالي 6 مليارات دولار، من شأنها أن تخفف الضغط الفوري على أوكرانيا للوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين الأجانب، ويرى البعض أنها تعالج بشكل أفضل الظروف المالية التي أضحت فيها دولة في حالة حرب، وقال مصرفي أجنبي بعد إعلان الأسبوع الماضي: "كان هناك حيرة بين بعض المستثمرين حول سبب عدم قيام أوكرانيا بذلك منذ وقت طويل".