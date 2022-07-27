آلاء الأولى بالثانوية الأزهرية: الدراسة فى الأزهر ليست صعبة وطموحى كلية الطب

الشرقية - إيمان مهنى

فرحتي باتصال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لإبلاغى بحصولي على المركز الأول بالثانوية، أكتر من فرحتي بكوني أول الجمهورية عملي علوم، فهو بالنسبة لي قدوة وقيمة كبيرة، وحملت كثيرا باليوم الذي أسمع صوته و حلمي اتحقق" .. هكذا عبرت آلاء أمين أحمد محمد حسانين، الحاصلة على المركز الأول الثانوية الأزهرية بمجموع 649 درجة بنسبة 99.85%، والمقيمة بالعاشر من رمضان من معهد فؤاد خميس النموذجي، لـ "اليوم السابع"، موضحة أن طموحها هو الالتحاق بكلية الطب بجامعة الأزهر .

وأضافت إنها متفوقة منذ بداية مراحل التعليم المختلفة، كما أنها ختمت القرآن الكريم في الصف الرابع الابتدائي ، مضيفية أن الدراسة الازهرية ليست بالصعوبة التي يشاع عنها، بل هي مفيدة أن يتعلم ويتأسس الطالب في علوم دينية المختلفة، لافته إلى أنها وأشقائها الأربعة يدرسون في الأزهر، وتربيتها الثاني بينهم، فالأكبر محمد في كلية الهندسة وعبدالرحمن في الإعدادي، وهم ختموا القرآن الكريم وأسماء 3 سنوات.