وزير الدفاع الصينى يتعين على بلادنا وإفريقيا الحفاظ على اتصالات استراتيجية

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أكد عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع الصيني، وي فنغ خه، أنه يتعين على الصين وإفريقيا الحفاظ على اتصالات استراتيجية وثيقة، وتعزيز التعاون في مجالي المعدات والتكنولوجيا، وتعميق المناورات والتدريبات البحرية المشتركة، وتوسيع التبادلات في المجالات المهنية.



ودعا عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع الصيني - خلال الاجتماع الوزاري لمنتدى الصين - إفريقيا الثاني للسلام والأمن، والذي عقد عبر تقنية الفيديو، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية، اليوم الثلاثاء إلى تعزيز التعاون بين الصين وإفريقيا في مجالي السلام والأمن، مشيرا إلى أنه مع الاهتمام البالغ بالتعاون بين الصين وإفريقيا في مجالي السلام والأمن، طرح الرئيس الصيني مبادرة بناء مجتمع الصين - إفريقيا ذي المستقبل المشترك في العصر الجديد، ليرشد إلى طريق المضي قدما بالنسبة للصين وأفريقيا لتقوية التضامن والتنسيق وتحقيق الأمن المشترك.



من جهتهم، أعرب ممثلون من الدول الإفريقية - شاركوا في الاجتماع - عن تقديرهم لدعم الصين ومساعدتها لإفريقيا في مجالي السلام والأمن، موضحين أن الدول الإفريقية تتطلع إلى تقوية التضامن والتعاون مع الصين.



حضر المنتدى نحو 50 من المسؤولين على المستوى الوزاري والممثلين البارزين من الاتحاد الإفريقي والدول الإفريقية.