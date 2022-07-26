منافذ متنقلة لبيع منتجات الدواجن واللحوم بأسعار مخفضة بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم التوسع في تنفيذ المنافذ المتنقلة لبيع منتجات الدواجن واللحوم بأسعار مخفضة بالمراكز والأحياء لرفع العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة غلاء الأسعار وجشع بعض التجار.

وأشاد محافظ أسيوط، بتنظيم تلك المنافذ لبيع "بيض، وألبان، وخضروات، فاكهة، عسل نحل، بلح، ..." وغيرها بعدد من الأماكن بالمحافظة خاصة وأنها متوفرة بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق ولاقت اقبالاً ملحوظاً من المواطنين.

وأكد "سعد" إلى توجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات الحكومة بتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة، وتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بشكل لائق بكافة الطرق الممكنة وفقاً للامكانات المتاحة جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس عارف محمد علي مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كمنافذ مديريات الزراعة والتموين ووزارة الداخلية والهيئة العامة للاصلاح الزراعي والقوات المسلحة والغرفة التجارية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتقديم خدمات مختلفة للمواطنين مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مبادرات وفعاليات تهدف إلى تقديم خدمات وتلبي احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق وهو ما يؤدي إلى سد احتياجتهم وحماية محدودي الدخل من جشع بعض التجار والتصدي لمحاولات المتلاعبين بأسعار السلع واستغلال ضعاف النفوس والعمل على مكافحة الغلاء والحد من الاحتكار بكافة أشكاله.