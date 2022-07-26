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معهد الفلك: شهب الدلويات تمطر السماء ليلة 29 يوليو بـ20 شهابا فى الساعة

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 05:56 م
معهد الفلك: شهب الدلويات تمطر السماء ليلة 29 يوليو بـ20 شهابا فى الساعة شهب -أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن شهب دلتا الدلويات تبدأ من منتصف شهر يوليو حتى أواخر شهر أغسطس، وتصل ذروتها ليلة 29 يوليو بمعدل 20 شهابا في الساعة في الأماكن المظلمة.
 
وأشار المعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن هذا العام سيكون القمر محاقا عند ذروة زخة شهب دلتا الدلويات، ما يسهل رؤية الشهب، وما قد يزيد من رؤية الشهب هو تداخلها مع زخة شهب البرشويات التي ستصل ذروتها ليلة 13 أغسطس.
 
وتنتج الشهب من المذنبات أو الكويكبات عندما تقترب من الشمس، وتبدأ أجزاء منها في التحطم و تدخل الغلاف الجوي للأرض عند مرور الأرض في مدارها خلال هذا الحطام و يحدث إحتكاك بجزيئات الهواء و تحترق.  
 
وقال معهد الفلك ، إنه يمكن رؤية شهب دلتا الدلويات في إتجاه كوكبة الدلو في الجزء الجنوبي من السماء.
 
 
 

الشهب

شهب الدلويات

شهب دلتا الدلويات

زخات الشهب



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