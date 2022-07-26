مدينة الزينية تنفذ 5 قرارات إزالة بالبناء ومخالفة شروط التراخيص.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، حملة مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء، فى ضوء التوجيهات المشددة من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن بالتصدى للتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وفى هذا الصدد أكد العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أن الحملة تضمنت تنفيذ عدد 5 قرارات إزالة عبارة عن عدد 3 حالات مخالفة شروط الترخيص، وعدد حالة بناء بدون ترخيص، وحالة مخالفة تعدي على خط التنظيم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر ومركز شرطة طيبة ونقطة الزينية، بحضور المقدم عبد الرزاق منصور مأمور مركز شرطة طيبة، والنقيب مختار البيتي رئيس مباحث مركز شرطة طيبة، والنقيب محمد عبد العليم من مركز شرطة طيبة الزينية، والقوة المرافقة من قوات أمن الأقصر والأمن المركزى والحماية المدنية.

وتمت أعمال الحملة بقيادة العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية داخل قرية العشي والصعايده والزينية بحري، وبمشاركة يوسف جلال نائب رئيس المركز، ويوسف أحمد رئيس قرية الزينية بحري، ومصطفي محمد مسؤول التنظيم بالقرية، وهدي الطواب رئيس قرية الصعايدة، ومكي عمر سكرتير قرية الصعايدة، وصلاح مطر مسؤول التنظيم بالقرية، ومحمد سعدي مسؤول الإدارة الهندسية بالمركز، وشعبان طايع مدير المتابعة الميدانية، ونور الدين جمعة رئيس قرية العشي، وإسماعيل محجوب مسئول التنظيم بالقرية وعلي النادي المتابعة الميدانية.



مدينة الزينية تنفذ 5 قرارات إزالة بالبناء ومخالفة شروط الترخيص



مدينة الزينية تنفذ 5 قرارات إزالة بالبناء ومخالفة شروط الترخيص



مدينة الزينية تنفذ 5 قرارات إزالة بالبناء ومخالفة شروط الترخيص



مدينة الزينية تنفذ 5 قرارات إزالة بالبناء ومخالفة شروط الترخيص