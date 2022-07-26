محافظ كفر الشيخ ينعى صياد عثر على جثمانه بعد 8 شهور من فقدانه بالبرلس

كفر الشيخ - محمد سليمان

نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الصياد رمضان أحمد حسن الجمال، الذى توفى فى حادث غرق فى ديسمبر الماضى، وشيع الآلاف من أهالي مدينة برج البرلس، جثمان الصياد الذى تم دفنه فى مقابر مدينة البرلس، حيث أوفد المحافظ وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، لأداء واجب العزاء والمشاركة في تشييع جثمان الفقيد.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، الشكر للسفير سامح شكري، وزير الخارجية، والأطقم المعاونة، وكافة الجهات المعنية، والصيادين وأبناء مدينة برج البرلس، المشاركين في نقل جثمان الصياد من قطاع غزة بدولة فلسطين الشقيقة، إلي مسقط رأسه بمدينة برج البرلس، من أجل دفن الجثمان بمقابر العائلة، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء.

وشهد البحر الأبيض المتوسط، في نهاية شهر ديسمبر الماضي، غرق الصياد رمضان أحمد حسن الجمال رحمه الله من بين 6 صيادين ، حيث جري العثور على جثامين اثنين منهم وهم محمد أحمد الجمال وابن خالته يوسف، كما جري العثور على جثمان الصياد رمضان أحمد الجمال منذ فترة، بشواطئ قطاع غزة، ليجري عمل تحاليل dna وعقب خروج نتيجة التحليل أكدت النتائج أن العينة للراحل، وجري التنسيق بين الجهات المعنية ونقل الجثمان من مستشفي الشفاء بقطاع غزة، إلي مستشفي العريش بمحافظة جنوب سيناء، ليتم إنهاء إجراءات وتصاريح الدفن الخاصة به، ليصل الجثمان في التاسعة من صباح اليوم، لمدينة برج البرلس.