محافظ القليوبية يشهد اختبارات تحديد المستوى لمرشحى التنمية المحلية بسقارة

القليوبية إبراهيم سالم

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اختبارات تحديد المستوى للمرشحين للدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام التدريبي 2022 / 2023، حيث التقى مع المرشحين من مجالس المدن والمراكز والأحياء والوحدات القروية المرشحين للدورات التدريبية وحثهم على التدريب وبناء القدرات وتنمية المهارات، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة التنمية المحلية ببناء قدرات كافة العاملين بالإدارة المحلية على مختلف مستوياتهم بما يساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وحرصاً من محافظة القليوبية لبناء قدرات كافة العاملين بالديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية والقروية.

وقد تناولت، اليوم، اختبارات تحديد المستوى لدورة قادة المستقبل والذي ترشح لها 32 موظف، ودورة الحاسب الآلي 8 موظفين، ودورة (TOT)دورة إعداد المتدربين لـ 13 موظف، بالإضافة إلى 6 موظفين لدورة GIS (نظم المعلومات الجغرافية)، ودروة اللغة الإنجليزية التى ترشح لها 9 موظفين، ودورPMP (إدارة المشاريع) ترشح لها 7 موظفين، كما تناول الاختبار دورة تصميم الشبكات والأمن السيبراني 2 مرشحين، ودورة تحليل البيانات SPSS (التحليل الإحصائي) ترشح لها 5 موظفين، وأيضا دورة الجرافيك وترشح لها 2 موظف.

وأوضح "المحافظ"، أن التدريب وبناء القدرات يساعد في تنمية المهارات والقدرات لدى العاملين مما يساعد فى تحسين بيئة العمل وتقديم خدمة جيدة للمواطن، مُضيفاً أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يهتم ببناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية بمختلف مستوياتهم الإدارية، مما يساعد فى بناء صف ثان من القيادات.

ومن الجدير بالذكر أن محافظ القليوبية أصدر قرار بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، لبناء القدرات واختيار المتدربين المرشحين لدورات مركز التنمية المحلية بسقارة مع وضع خطة اختبارات لتحديد المستوى للدورات، وذلك بناء على توصيات ورشة العمل المنعقدة بمركز التنمية المحلية بسقارة.

وقامت الوزارة من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بتنفيذ 126 دورة تدريبية خلال العام التدريبى 2021 / 2022، لعدد 5509 متدربين من كافة المحافظات، وبإجمالى 788 يوم تدريبي، خلال 159 أسبوع تدريبي، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتطوير منظومة التدريب على مستوى الجمهورية من خلال مركز التنمية المحلية بسقارة، بالإضافة إلى دعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، وتذليل كافة العقبات أمامهم وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتقديم الاستشارات التدريبية ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة الموارد البشرية بالمحافظات.



محافظ القليوبية يشهد اختبارات تحديد المستوى للمرشحين

اختبارات تحديد المستوى

اختبارات تحديد المستوى للمرشحين

اختبارات تحديد المستوى للمرشحين في الخطة التدريبية

جانب من اختبارات تحديد المستوى للمرشحين في الخطة التدريبية