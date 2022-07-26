محافظ أسوان: أصحاب المواهب والفنون شريكا أساسيا فى مشروع الهوية البصرية

أسوان – عبد الله صلاح

قال أشرف عطية، محافظ أسوان، إن أبنائنا من أصحاب المواهب والفنون والإبداعات الإبتكارية هم شريك أساسى فى أعمال مشروع الهوية البصرية لإبراز الشخصية المميزة للتراث والفنون والثقافات المتنوعة على أرض عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأشار محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إلى أن الجميع يتكاتف لتحقيق العوائد الإيجابية من هذا المشروع الحيوى والهادف والذى قام بتدشينه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إحتفالية نهاية أسبوع الصعيد بمحافظة أسوان فى ديسمبر الماضى ليجسد ملحمة من العمل يقودها أبناء المحافظة بالتعاون مع الجهات المختصة لإظهار الوجه الحضارى والجمالى لعروس الجنوب وفقاً للطراز الأسوانى والنوبى الأصيل، وبإبتكارات إبداعية وفنية متعددة.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بالفنان الشاب يوسف ركابى وذلك فى حضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والأثار والهوية البصرية حيث قام الفنان يوسف بإهداء بورتريه يجسد صورة شخصية لمحافظ أسوان.

كما يقوم الفنان الشاب بالمشاركة مع مجموعة من الفنانين من أبناء أسوان فى تنفيذ مشروع الهوية البصرية، بجانب قيامه برسم لوحات فنية جمالية نابعة من التراث الأسوانى على محولات الكهرباء ضمن سلسلة من الجداريات واللوحات الفنية المماثلة على المحولات والأسوار وغيرها، فضلاً عن تنفيذ تصميمات ورسومات للفن التفاعلى.

والجدير بالذكر بأن الفنان يوسف ركابى قد حصل على العديد من الدورات التدريبية، ولديه الكثير من المهارات المهنية المتعلقة بتصميمات الهوية البصرية والمطبوعات والإنفوجرافيك والديكور والشخصيات الكرتونية، والمشاركة فى المهرجانات التى تقام على أرض أسوان بأعمال تصميمة متنوعة، كما حقق العديد من الإنجازات والأعمال التطوعية للتدريب على الجرافيك والفن التشكيلى وتدريب المكفوفين، فيما حصل على العديد من الجوائز فى ريادة الأعمال من وزارة الشباب والرياضة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، ومؤسسة أم حبيبة وغيرها.

تحويل أكشاك الكهرباء للوحات





جانب من الأعمال الفنية





جانب من اللقاء





محافظ أسوان وفنان شاب