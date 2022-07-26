قطع المياه عن مدينة منوف وضواحيها وسرس الليان والباجور والحامول بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عن قطع المياه اليوم الثلاثاء 26-7-2022م عن (مدينة منوف والقرى التابعة لها ، مدينة سرس الليان ، تجمع قرى الحامول ) من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات .

وتهيب الشركة بالمواطنين واصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى عن قطع المياه، عن "مدينة الباجور، قرية كفر الباجور، جروان ، زاوية جروان، العزب المجاورة لمدينة الباجور"، من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً من نفس اليوم، لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات وإجراء أعمال صيانة بمحطة مياه القرنين المرشحة.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.