اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 يوليه 2022 06:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

قطع المياه عن مدينة منوف وضواحيها وسرس الليان والباجور والحامول بالمنوفية

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 06:00 ص
قطع المياه عن مدينة منوف وضواحيها وسرس الليان والباجور والحامول بالمنوفية قطع المياه - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عن قطع المياه اليوم الثلاثاء 26-7-2022م عن (مدينة منوف والقرى التابعة لها ، مدينة سرس الليان ، تجمع قرى الحامول )  من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات .

وتهيب الشركة بالمواطنين واصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى عن قطع المياه، عن "مدينة الباجور، قرية كفر الباجور، جروان ، زاوية جروان، العزب المجاورة لمدينة الباجور"، من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً من نفس اليوم، لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات وإجراء أعمال صيانة بمحطة مياه القرنين المرشحة.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

 


محافظة المنوفية

مياه المنوفية

رئيس مياه المنوفية

قطع المياه



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة