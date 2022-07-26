فرنسا تفتتح مركز تطعيم كبير السعة ضد جدري القردة بمنطقة "إيل دو فرانس"

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قال وزير الصحة الفرنسي "فرانسوا برون"، إنه تم افتتاح مركز تطعيم كبير السعة ضد جدري القردة في منطقة "إيل دو فرانس" في شمال وسط فرنسا وعاصمتها مدينة باريس.



وقال "برون" حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء إنه سيتم إصدار قرار يأذن بتلقيح جميع طلاب الطب ضد جدري القردة وذلك في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.. موضحا أن جرعات اللقاح متوفرة ويوجد حتى الآن أكثر من 100 مركز تطعيم في إشارة إلى التطعيم الوقائي.



وكان وزير الصحة الفرنسي قد اعلن امس الاثنين إصابة ما يقرب من 1700 شخص بجدري القردة في عموم فرنسا.



يذكر أنه في شهر مايو الماضي، رصدت فرنسا أول حالة يشتبه في إصابتها بفيروس "جدري القردة" بمنطقة باريس/إيل دو-فرانس، فيما تؤكد المؤشرات على أن الفيروس قد تفشى في كثير من دول العالم.