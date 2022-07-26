اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 يوليه 2022 10:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

فحص 253 رأس ماشية بقريتى منية إبيار وميت هاشم فى الغربية

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 08:58 ص
فحص 253 رأس ماشية بقريتى منية إبيار وميت هاشم فى الغربية الطب البيطري بالغربية
الغربيــــة عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت مديرية  الطب البيطري بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزاره تنفيذ القوافل البيطرية العلاجية لتشمل جميع  قري مراكز المحافظة ضمن الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.
 
تم  تنفيذ عدد 2 قافلة بيطرية علاجية بقريتي منيه إبيار التابعة لمركز كفرالزيات ، وقرية ميت هاشم التابعة لمركز سمنود  بالتنسيق والتعاون بين مديرية الطب البيطري وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة طنطا والهيئه العامة للخدمات البيطرية  بمشاركة العديد من الأطباء البيطريين المتخصصين بجميع التخصصات من ديوان عام المديرية  إدارة الرعاية والعلاج وادارتي التلقيح الإصطناعي والتناسليات  و أطباء الإدارة البيطرية بمركزي كفرالزيات وسمنود.
 
تم خلال القافلة تقديم الكشف بالمجان والفحص التناسلي للحيوانات الواردة  من مختلف الأنواع وتقديم العلاج المناسب لها مع  إستخدام أجهزة السونار إلي جانب التوعية والإرشاد للمربين وأهمية التحصينات ،الترقيم والتسجيل والتأمين على المواشى لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية  و تم رش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجيه وتجريع المواشي بالأدوية اللازمة لمكافحة الطفيليات الداخلية وأعمال الترقيم والتسجيل وتحصين الحيوانات ضد أمراض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع والجلد العقدي وجدرى الضأن وسحب عينات الدم وقوفا على مدى الإصابه بمرض البروسيلا من عدمه وتبليع مغناطيس  وكذا فحص الطيور وإعطاء العلاج المناسب لها وبلغ إجمالي ماتم فحصه من الحيوانات عدد 253 حيوان و 576  طائر.
 
يذكر أن مديرية الطب البيطري تقوم بتنفيذ كافة أعمال القوافل العلاجيه لتشمل القري الأكثر احتياجا بجميع مراكز المحافظة
PHOTO-2022-07-25-23-25-43
 

 

PHOTO-2022-07-25-23-25-44
 

 

PHOTO-2022-07-25-23-25-44_1
 

 

PHOTO-2022-07-25-23-25-45
 

 

PHOTO-2022-07-25-23-25-45_1
 

 

 


اخبار عاجلة

محافظة الغربية

مديرية الطب البيطري بالغربية

وكيل وزارة الطب البيطرى

جامعة طنطا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة