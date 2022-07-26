فحص 253 رأس ماشية بقريتى منية إبيار وميت هاشم فى الغربية

الغربيــــة عادل ضرة

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزاره تنفيذ القوافل البيطرية العلاجية لتشمل جميع قري مراكز المحافظة ضمن الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.

تم تنفيذ عدد 2 قافلة بيطرية علاجية بقريتي منيه إبيار التابعة لمركز كفرالزيات ، وقرية ميت هاشم التابعة لمركز سمنود بالتنسيق والتعاون بين مديرية الطب البيطري وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة طنطا والهيئه العامة للخدمات البيطرية بمشاركة العديد من الأطباء البيطريين المتخصصين بجميع التخصصات من ديوان عام المديرية إدارة الرعاية والعلاج وادارتي التلقيح الإصطناعي والتناسليات و أطباء الإدارة البيطرية بمركزي كفرالزيات وسمنود.

تم خلال القافلة تقديم الكشف بالمجان والفحص التناسلي للحيوانات الواردة من مختلف الأنواع وتقديم العلاج المناسب لها مع إستخدام أجهزة السونار إلي جانب التوعية والإرشاد للمربين وأهمية التحصينات ،الترقيم والتسجيل والتأمين على المواشى لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية و تم رش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجيه وتجريع المواشي بالأدوية اللازمة لمكافحة الطفيليات الداخلية وأعمال الترقيم والتسجيل وتحصين الحيوانات ضد أمراض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع والجلد العقدي وجدرى الضأن وسحب عينات الدم وقوفا على مدى الإصابه بمرض البروسيلا من عدمه وتبليع مغناطيس وكذا فحص الطيور وإعطاء العلاج المناسب لها وبلغ إجمالي ماتم فحصه من الحيوانات عدد 253 حيوان و 576 طائر.

يذكر أن مديرية الطب البيطري تقوم بتنفيذ كافة أعمال القوافل العلاجيه لتشمل القري الأكثر احتياجا بجميع مراكز المحافظة