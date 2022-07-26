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فاروق الباز: بعد صور تليسكوب "جيمس ويب" الكون أصبح بلا حدود

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 12:16 ص
فاروق الباز: بعد صور تليسكوب "جيمس ويب" الكون أصبح بلا حدود العالم المصرى فاروق الباز مدير مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن
كتب محمود رضا الزاملى

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قال العالم المصرى فاروق الباز مدير مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن، صور تليسكوب جيمس ويب وضحت أن الكون عظيم ويتمدد ولا نهاية للكون ولا يستطيع أحد أن يقول إن هذا حدود الكون، والصور وضحت أن مجرتنا درب التبانة لا شيء بالمقارنة لاتساع الكون، مضيفا صدقت الآية الكريمة "سَنُرِيهِمۡ ءَايَٰتِنَا فِي ٱلۡأٓفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمۡ "، وبعد صور تليسكوب جيمس ويب الكون أصبح بلا حدود.

 

وأضاف العالم المصرى فاروق الباز، خلال مداخلة عبر الفيديو، ببرنامج "من مصر" على قناة سى بى سى: "المتخصصون فى الفيزياء الفلكية أكثر دراية بتحليل تلك صور تليسكوب جيمس ويب"، مشيرا إلى أن الصور مبهره جدا وتوضح التعقيد فى دراسة الكون.

 

وأشار العالم المصرى فاروق الباز، إلى أن تليسكوب جيمس ويب يعيد اكتشاف الكون، وكلما تقدمنا تعرفنا على جمال خلق الله.


فاروق الباز

تليسكوب جيمس ويب

الكون



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