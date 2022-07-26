اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 يوليه 2022 12:47 م
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ضبط 15 قضية مخدرات فى حملة أمنية بالقليوبية خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 11:39 ص
ضبط 15 قضية مخدرات فى حملة أمنية بالقليوبية خلال 24 ساعة حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.
 
أسفرت جهود الحملة، عن ضبط (15) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 16 متهم لعدد 8 منهم معلومات جنائية  وتنفيذ (7134) حكم قضائى متنوع فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

الأسلحة والذخائر غير المرخصة

مديرية أمن القليوبية

أخبار الحوادث



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