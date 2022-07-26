ضبط شخصين لبيعهما هواتف محمولة مجهولة المصدر بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار فى أجهزة الهواتف المحمولة مجهولة المصدر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة ، قيام اثنين من أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال بيع وتداول أجهزة الهواتف المحمولة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجد كلٍ منهما بمحل عمله، وبحوزتهما (63 هاتف محمول مختلف الأنواع – 68 سماعة "بلوتوث") وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.