اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 يوليه 2022 05:12 م
أكرم القصاص
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شرطة الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين بينهم 4 من "جنين" داخل الخط الأخضر

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 03:46 م
شرطة الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين بينهم 4 من "جنين" داخل الخط الأخضر قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة فلسطينيين من بلدة "جبع" بمُحافظة "جنين" شمالي الضفة الغربية، وذلك خلال عملهم داخل الخط الأخضر، رغم أن عملهم يأتي بموجب تصاريح عمل "إسرائيلية رسمية".. ولم تتضح بعد مُلابسات اعتقال المواطنين الفلسطينيين الأربعة. 


تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال زاد من اقتحاماته لمحافظة "جنين" منذ شهر سبتمبر الماضي، بعد أن هرب أسرى فلسطينيون من سجن إسرائيلي شديد الحراسة وجميعهم ينتمون للمُحافظة المذكورة. وينتمي للمُحافظة ذاتها مُعظم من نفذوا عمليات داخل الخط الأخضر في وقت سابق هذا العام.. وفي محافظة "جنين" أيضا، استشهدت الصحفية الميدانية المُخضرمة شيرين أبو عاقلة لدى قيامها بتغطية اقتحام في شهر مايو الماضي. 


وفي مُحافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان فلسطينيين وفتشت منازل مواطنين آخرين.. والمعتقلون الأربعة من مُخيم "الدهيشة" وبلدة "بيت فجار" جنوبي المحافظة. 


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