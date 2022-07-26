شاهد أعمال الرصف والتطوير بالطريق الإقليمى "كفر داود- السادات" بالمنوفية.. صور

المنوفية - محمد فتحى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جهود رؤساء الوحدات المحلية في المتابعة الميدانية لتنفيذ خطة رصف وتطوير الطرق بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة تمهيدا للبدء في الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2022/2023.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات، متابعته لأعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الإقليمى "كفر داود- السادات" بداية من الإسعاف وحتى مدخل عزبة غنيم بكفر داود بإستخدام تقنية (FDR) لإعادة تدوير الطبقات الأسفلتية المتهالكة تمهيداً لأعمال الرصف تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى، مؤكدًا على الشركة المنفذة بتسريع معدلات الآداء والإلتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة كونه طريق حيوى وهام.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، أعمال التطوير والتجميل وتركيب البلدورات بشارع الجيش لإضفاء مظهرًا جماليًا بمدخل المدينة، فضلًا عن متابعة أعمال تركيب الفواصل المضيئة وزراعة الأشجار بالجزيرة الوسطى بطريق "قويسنا- شبين الكوم" وميدان سليمان متولى، وأشار رئيس المدينة إلى إستمرار كافة أعمال التطوير بكافة أرجاء المركز للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى منوف، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال فرد وتسوية طبقة الأساس بطريق "منوف - الحامول" للبدء فى أعمال الرصف تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى، بالإضافة إلى متابعة أعمال التشطيبات النهائية بسوق منوف العمومي للتجزئة والجملة تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية وتم الإنتهاء من صب الطبقة الخرسانية وتركيب الصاج المعدني وجارى توصيل الأعمال الكهربائية تمهيدا لبدء التشغيل، هذا وقد تم متابعة أعمال التطوير نفق السكة الحديد والذي يتم إنشاؤه على غرار نفق السكة الحديد بمدينة تلا، حيث جارى تركيب بلاط البازلت وصب الأرضية وتركيب شبكة صرف للقضاء على تجمعات مياه الأمطار خلال موسم الشتاء، هذا وقد تم التشديد على القائمين على الأعمال بتكثيف الجهود لنهو الأعمال فى أقرب وقت حفاظا على الصالح العام.

فيما واصل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء متابعته لأعمال رفع نواتج التطوير بطريق "العراقية - المشتل" تمهيدًا لتسويته وتمهيده تمهيدًا لفرد طبقة السن وأعمال الرصف، والذي تقوم بتنفيذه هيئة الطرق والكباري بطول 4 كم ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تابع رئيس المدينة آخر مستجدات الأعمال الإنشائية بالسوق الحضاري بقرية العراقية والمقام على تغطية ترعة منية الواط على مساحة 560 م2، وذلك ضمن سبعة أسواق حضارية من المقرر إنشائهم بنطاق مركز الشهداء.