اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 يوليه 2022 05:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

سقط ومعه حفيدة.. الإنقاذ النهرى يتمكن من استخراج جثة مسن وجارى البحث عن الآخر بالدقهلية

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 05:06 م
سقط ومعه حفيدة.. الإنقاذ النهرى يتمكن من استخراج جثة مسن وجارى البحث عن الآخر بالدقهلية جثة
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت منذ قليل قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية من إستخراج جثمان مسن يبلغ من العمر 70 عاما، وذلك بعد سقوطه وحفيده داخل مياه البحر الصغير الرابط بين مدينتي المنصورة _المطرية بالدقهلية أمام مدينة منية النصر.
 
وانتشلت قوات الإنقاذ النهري جثمان المسن فور وصولها للمكان محل الواقعة بمركز منية النصر بالدقهلية.

ودفعت قوات الانقاذ النهرى بالدقهلية بقواتها للبحث عن مسن وحفيدة سقطا في مياه البحر الصغير الرابط بين مدينتي  المنصورة _المطرية. امام مدينة منيه النصر بالدقهلية.

وتلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير البحث الجنائي بسقوط مسن يبلغ من العمر 70 عاما، وحفيده 8 سنوات  داخل مياه البحر الصغير الرابط بين مدينتي المنصورة _المطرية وتحديدا امام مركز ومدينة منية النصر بالدقهلية.

وعلي الفوروصلت قوة أمنية من مركز شرطة منية النصر للمكان محل الواقعه كما وصلت قوة من الإنقاذ النهري  بقيادة الرائد  أحمد صبري و7 من معاونية من الانقاذ النهري وجاري البحث عن الضحايا داخل المياه.


انتشال جثمان مسن سقط بالمياة

البحث عن حفيدة

سقوط مسن داخل المياه

غرق مسن وحفيدة

مياه البحر الصغير

الدقهليه

قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة